Jashari nel mirino del Bologna, in dubbio il futuro dello svizzero al Milan

Ardon Jashari potrebbe salutare il Milan durante la prossima estate con il centrocampista svizzero che non ha vissuto un’annata semplice con la maglia rossonera.

Infortunatosi ad agosto in seguito ad uno scontro con Santiago Gimenez, il classe 2002 non è riuscito a trovare continuità agli ordini di Massimiliano Allegri con il centrocampista che è stato utilizzato solamente per qualche spezzone dal tecnico livornese nella seconda parte di stagione.

Il futuro dell’ex Bruges sarà deciso una volta che sarà ufficializzato il nuovo allenatore del Milan, ma non è da escludere che possa salutare i rossoneri dopo una sola stagione. Sulle sue tracce ci sono diversi club, tra cui anche italiani. Oltre l’Atalanta, che vede in lui il possibile dopo Ederson, stando a quanto affermato da Il Resto del Carlino ci sarebbe anche il Bologna sulle sue tracce. I rossoblu si apprestano a vivere una rivoluzione in mezzo al campo con Jashari che potrebbe prendere il posto di Freuler, destinato a salutare a fine stagione per il termine del contratto.