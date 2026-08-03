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Leao dice no al Fenerbahce, si complica la cessione del portoghese in casa Milan

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Si complica la cessione di Rafael Leao in casa Milan con il portoghese che avrebbe rimandato al mittente la proposta del Fenerbahce, interessato al suo cartellino.

Rafael Leao
Leao dice no al Fenerbahce (Ansa Foto) – calciomercato.it

Al termine della scorsa stagione Rafael Leao ha affermato di voler cambiare aria in estate con Spagna e Inghilterra destinazioni preferite per il prosieguo della sua carriera. Al momento, però, per il classe 1999 si sarebbe fatto avanti solamente il Fenerbahce.

Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera Rafael Leao avrebbe rifiutato la proposta del club turco. Il Galatasaray potrebbe presto farsi avanti per l’attaccante esterno che resta, però, sempre in attesa di una chiamata dalla Premier League o dalla Liga.

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