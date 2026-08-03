Pinamonti nel mirino della Lazio, contatto con il Sassuolo

Andrea Pinamonti è uno degli uomini mercato di questa sessione di trattative con la punta del Sassuolo che piace alla Lazio.

La Lazio è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione con i biancocelesti che hanno messo Santiago Gimenez del Milan in cima alla lista delle preferenze anche se il Milan dovrà aprire al prestito per chiudere l’affare.

Secondo quanto affermato da La Repubblica, un altro nome che è stato inserito da Gattuso nella lista dei desideri è quello di Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo che piace molto anche alla Fiorentina nel caso in cui dovesse partire Piccoli. Lo stesso Piccoli è un calciatore che piace all’ex CT della nazionale, ma c’è distanza con i viola.