Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pinamonti nel mirino della Lazio, contatto con il Sassuolo

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Andrea Pinamonti è uno degli uomini mercato di questa sessione di trattative con la punta del Sassuolo che piace alla Lazio.

Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti piace alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Lazio è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione con i biancocelesti che hanno messo Santiago Gimenez del Milan in cima alla lista delle preferenze anche se il Milan dovrà aprire al prestito per chiudere l’affare.

Secondo quanto affermato da La Repubblica, un altro nome che è stato inserito da Gattuso nella lista dei desideri è quello di Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo che piace molto anche alla Fiorentina nel caso in cui dovesse partire Piccoli. Lo stesso Piccoli è un calciatore che piace all’ex CT della nazionale, ma c’è distanza con i viola.

9278

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU