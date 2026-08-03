Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, c’è anche Todibo per la difesa: la richiesta del West Ham

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il difensore francese è un vecchio pallino della dirigenza bianconera che presto potrebbe tornare alla carica. 

Da anni ormai viene accostato alla Juventus e questa potrebbe essere davvero la volta buona per il trasferimento di Jean-Clair Todibo in bianconero. Il difensore francese classe ’99 non avrebbe problemi a salutare il West Ham e a provare una nuova esperienza in un altro club.

Juventus-Nizza, le assenze di Spalletti
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la dirigenza del West Ham non si opporrebbe alla cessione del 26enne nato a Cayenne e sarebbe disposta a liberarlo per 17-20 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juve.

Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi da qui ai prossimi giorni: la Juve cerca con decisione un nuovo innesto in difesa e questo alla fine potrebbe essere proprio Todibo.

 

9278

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU