Juve, c’è anche Todibo per la difesa: la richiesta del West Ham

Il difensore francese è un vecchio pallino della dirigenza bianconera che presto potrebbe tornare alla carica.
Da anni ormai viene accostato alla Juventus e questa potrebbe essere davvero la volta buona per il trasferimento di Jean-Clair Todibo in bianconero. Il difensore francese classe ’99 non avrebbe problemi a salutare il West Ham e a provare una nuova esperienza in un altro club.
Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la dirigenza del West Ham non si opporrebbe alla cessione del 26enne nato a Cayenne e sarebbe disposta a liberarlo per 17-20 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juve.
Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi da qui ai prossimi giorni: la Juve cerca con decisione un nuovo innesto in difesa e questo alla fine potrebbe essere proprio Todibo.