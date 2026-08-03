Assalto a Osimhen, spuntano le cifre: dove può finire

Le strade dell’attaccante nigeriano e del Galatasaray potrebbero separarsi definitivamente, ecco le ultime.

Diverse settimane fa era stato accostato con insistenza anche alla Juventus, ma i costi proibitivi hanno spento sul nascere qualsiasi rumor di mercato. Adesso il nome di Victor James Osimhen torna sotto i riflettori, ma proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Il Galatasaray chiede circa 76 milioni di euro per il cartellino dell’ex Napoli che – secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra – sarebbe il vero e proprio sogno del Tottenham di Roberto De Zerbi: il club di Premier League sarebbe intenzionato a investire una cifra compresa tra 60 e 65 milioni di euro per il centravanti della Nazionale nigeriana e l’accordo tra i due club potrebbe arrivare a metà strada.

Occhio, dunque, al futuro di Osimehn che sembra destinato a tenere banco da qui alle prossime settimane di agosto: come si concluderà alla fine questa vicenda?