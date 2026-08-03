Milan, tegola Gila: niente derby contro l’Inter

Pessime notizie in casa rossonera in vista dell’atteso test amichevole in programma il prossimo 5 agosto.

Il Milan continua ad allenarsi in Australia con l’obiettivo di preparare al meglio l’inizio della nuova stagione. Mercoledì 5 agosto la squadra allenata da Amorim sfiderà l’Inter a Perth in un match che si preannuncia davvero scoppiettante.

Non ci sarà Mario Gila, che si era infortunato lo scorso 25 luglio luglio nel corso dell’amichevole contro il Celtic a Glasgow. L’ex Lazio ha riportato un risentimento muscolare al retto femorale destro e non verrà rischiato contro l’undici di Chivu: Amorim non può prendersi rischi in questa fase pre-campionato e, dunque, lo staff medico del Milan ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario senza forzare il rientro.

Intanto, procedono anche le trattative di mercato in casa rossonera: l’obiettivo della dirigenza è quello di regalare nuovi rinforzi ad Amorim e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per eventuali acquisti.