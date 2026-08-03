Adzic al Sassuolo, ci siamo: lascia la Juventus, affare ad un passo

Vasilije Adzic può salutare la Juventus durante questa sessione di calciomercato con il Sassuolo che sarebbe fortemente interessato al trequartista bianconero.
Lo spazio a disposizione di Adzic con la maglia bianconera potrebbe essere fortemente ridotto con Luciano Spalletti che avrebbe dato l’ok alla sua partenza. Secondo quanto affermato da Sky Sport il Sassuolo sarebbe fortemente interessato al suo cartellino con il montenegrino pronto ad andare a giocare con maggiore continuità.
L’affare potrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto con la Juventus che potrebbe inserire un contro riscatto per avere la possibilità di riportarlo in bianconero in futuro.