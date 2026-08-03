Acerbi ancora in Serie A: tre squadre mettono nel mirino il difensore | CM

Francesco Acerbi potrebbe proseguire ancora la sua carriera in Serie A dopo l’addio all’Inter arrivato con la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore sarebbe finito nel mirino di Sassuolo, Bologna e Torino. Al momento non ci sarebbero ancora offerte ufficiali per assicurarsi il suo cartellino, ma l’interesse nei confronti del classe 1988 c’è.

Acerbi è pronto a proseguire la sua carriera ancora in Italia restando in un campionato competitivo, avendo dimostrato di essere ancora in un ottimo stato di forma durante la fine della scorsa Serie A. Entro la settimana potrebbero esserci novità in merito con l’entourage del calciatore pronto a incontrare le squadre interessate all’ex Inter e Lazio.