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Due cessioni per un colpo: Cristian Chivu ha chiaro il suo obiettivo

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Cristian Chivu ha chiesto nuovi rinforzi all’Inter affermando che la rosa della squadra nerazzurra dovrà avere due calciatori per ogni ruolo.

Chivu
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

I campioni d’Italia in carica stanno preparando la nuova stagione con l’intenzione di confermarsi e di fare bene in Europa. Per raggiungere il proprio obiettivo saranno necessari altri rinforzi con Chivu che ha fatto una richiesta alla propria società.

Uno degli obiettivi principali è quello che riguarda Curtis Jones, centrocampista del Liverpool che potrebbe salutare per una somma attorno ai 40 milioni di euro. L’Inter sarebbe disposta a spingersi fino a 35, ma prima saranno necessarie le cessioni di Asllani e Frattesi per sfoltire la rosa.

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