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Vicario-Juventus, si complica la trattativa per i bianconeri: la situazione | CM

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Nelle ultime ore il nome di Guglielmo Vicario appariva quello più caldo per quanto riguarda la porta della Juventus, ma la trattativa con il Tottenham non appare delle più semplici.

Vicario dà indicazioni alla barriera
Vicario-Juventus, la situazione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Juventus vorrebbe chiudere l’affare in prestito senza inserire obbligo di riscatto, ma in casa Tottenham ci sono dei dubbi relativi all’operazione. I londinesi non sono certi di cedere il portiere italiano considerato il fatto che Roberto De Zerbi apprezza molto l’ex Empoli e vorrebbe un portiere di affidamento al fianco di Kinsky.

La Juventus avrebbe un’intesa di massima con l’entourage del calciatore per quello che riguarda l’ingaggio, ma restano diversi dettagli da sistemare con il Tottenham.

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