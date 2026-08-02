Futuro Chiesa, in arrivo la decisione definitiva: dove giocherà

L’esterno offensivo italiano è stato accostato con insistenza anche alla Serie A, ecco le ultimissime.

Prima si è parlato di un suo possibile ritorno in Serie A dopo l’esperienza tra Fiorentina e Juventus dal 2016 al 2024, poi ci ha pensato anche l’Atletico Madrid di Simeone. Alla fine, però, Federico Chiesa è rimasto al Liverpool e quasi sicuramente indosserà la casacca dei Reds anche nel corso della prossima stagione.

L’esterno offensivo classe ’97, infatti, vuole giocarsi le sue chance con il nuovo allenatore Andoni Iraola e dimostrare di poter fare la differenza in un campionato molto competitivo come la Premier League. Da qui a fine agosto tutto piò succedere e il mercato regala sempre grandissime sorprese, ma ad oggi appare molto probabile la permanenza di Chiesa in Inghilterra.

Una svolta davvero inaspettata almeno fino a qualche settimana fa, quando appariva scontata una sua cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.