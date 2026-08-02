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Juve, subito una doppia cessione: chi parte

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La società bianconera è al lavoro per sfoltire la rosa e per cedere quei calciatori che non rientrano più nei piani di Spalletti. 

Dopo gli acquisti di Kerim-Sam Alajbegovic e di Kolo Muani, la Juve è adesso al lavoro per cedere i calciatori in esubero. Ce ne sono diversi sul piede di partenza, ma i primi a fare le valigie saranno quasi sicuramente Joao Mario e Vasilije Adzic.

Juventus, Joao Mario verso la cessione
Joao Mario (Ansa) – Calciomercato.it

Il laterale portoghese è ormai a un passo dal trasferimento alla Fiorentina, che avrebbe raggiunto l’accordo con la Juve per un prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista della nazionale montenegrina classe 2006, invece, indosserà con ogni probabilità la maglia del Cagliari con l’obiettivo di giocare con maggiore continuità e di acquisire ulteriore esperienza in Serie A. Ka Juventus crede tantissimo in Adzic e, non a caso, cederà il calciatore originario di Niksic con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

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