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Roma pigliatutto, spunta il nome del nuovo terzino: le cifre

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Gian Piero Gasperini si aspetta nuovi rinforzi e ora la società è pronta ad accontentarlo, ecco le ultimissime. 

Pesantissima sconfitta per la Roma, che nel primo test amichevole di agosto si arrende a Cardiff col punteggio di 4-1. I giallorossi disputano una prova davvero deludente e a fine gara lo stesso Gian Piero Gasperini ha evidenziato la necessità di rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione.

Tifosi Roma (Ansafoto) – calciomercato.it

Dopo l’addio di Celik (finito alla Juve a zero), serve un terzino destro e il prescelto si chiama Givairo Read, classe 2006 di proprietà del Feyenoord.

La Roma ha presentato una prima offerta da 25 milioni di euro respinta, però, dalla compagine olandese. I contatti procedono senza sosta e – secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano – a breve sarebbero attesi nuovi sviluppi con un possibile rilancio da parte della società capitolina. La Roma vuole Read ed è pronta ad accelerare per portarlo subito a Trigoria.

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