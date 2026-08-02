Roma pigliatutto, spunta il nome del nuovo terzino: le cifre

Gian Piero Gasperini si aspetta nuovi rinforzi e ora la società è pronta ad accontentarlo, ecco le ultimissime.

Pesantissima sconfitta per la Roma, che nel primo test amichevole di agosto si arrende a Cardiff col punteggio di 4-1. I giallorossi disputano una prova davvero deludente e a fine gara lo stesso Gian Piero Gasperini ha evidenziato la necessità di rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione.

Dopo l’addio di Celik (finito alla Juve a zero), serve un terzino destro e il prescelto si chiama Givairo Read, classe 2006 di proprietà del Feyenoord.

La Roma ha presentato una prima offerta da 25 milioni di euro respinta, però, dalla compagine olandese. I contatti procedono senza sosta e – secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano – a breve sarebbero attesi nuovi sviluppi con un possibile rilancio da parte della società capitolina. La Roma vuole Read ed è pronta ad accelerare per portarlo subito a Trigoria.