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Napoli, cessione lampo: si trasferisce in Bundesliga per 30 milioni

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La società partenopea è molto attiva sul mercato in queste ore soprattutto per quel che concerne le uscite. 

In casa Napoli continuano le grandi manovre di mercato in vista del prossimo anno. Prima di rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri con innesti mirati in tutti i reparti, la dirigenza azzurra ha come priorità assoluta quella di cedere qualche elemento per poi rinvestire i soldi per le operazioni in entrata.

Miguel Gutierrez
Miguel Gutierrez – Calciomercato.it

In tal senso, occhio soprattutto alla situazione di Miguel Gutierrez, che il 19 agosto dello scorso anno si trasferiva in Campania per 18 milioni più 2 di bonus. Adesso il laterale spagnolo classe 2001 – stando a quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen che metterebbe sul piatto la bellezza di 30 milioni di euro (bonus compresi) per portarlo immediatamente in Bundesliga.

Il Napoli sembra orientato ad accettare la proposta del Bayer e, dunque, nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi la cessione di Gutierrez.

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