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Leao-Fenerbahce, proseguono i contatti col Milan: le ultimissime

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Le strade dell’attaccante portoghese e del club rossonero sembrano ormai destinate a separarsi definitivamente. 

Nel Milan della prossima stagione quasi sicuramente non ci sarà Rafa Leao, sempre più al centro di voci di mercato in questi giorni. L’attaccante portoghese è il grande obiettivo del Fenerbahce che a breve potrebbe presentare una nuova offerta per convincere il club rossonero a liberarlo immediatamente.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il regista dell’operazione è il noto procuratore Jorge Mendes, che continua a lavorare senza sosta per trovare la soluzione migliore. Leao chiede un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione fra parte fissa e bonus, mentre il Milan è pronto a privarsi del 27enne di Seixal per una cifra di almeno 60 milioni.

Il Fenerbahce è fermo a una prima proposta di 40 milioni più bonus, ma nelle prossime ore avrebbe intenzione di rilanciare per avvicinarsi alle richieste del Diavolo e per sbloccare la trattativa: come andrà a finire?

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