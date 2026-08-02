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Ndour nel mirino del Milan, ma la Fiorentina resiste | CM

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Cher Ndour è uno degli obiettivi di mercato del Milan con il centrocampista della Fiorentina, capace di giocare sia sulla trequarti che sulla mediana, che ha vissuto una seconda parte di stagione con i viola in crescita.

Cher Ndour
Ndour obiettivo di mercato del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore sarebbe finito nel mirino dei rossoneri con la Fiorentina che, però, ha fatto sapere di non voler cedere il proprio gioiello durante questa sessione di trattative.

Non è da escludere che il colpo possa essere solamente rimandato, con il Milan che terrà sotto osservazione il centrocampista in vista della prossima stagione anche se, nel caso in cui il giovane azzurro dovesse vivere una stagione positiva, potrebbe aumentare la concorrenza per il suo cartellino.

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