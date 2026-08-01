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Rottura Esposito-Cagliari: tripla opzione per il futuro dell’attaccante

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Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe essere lontano dal Cagliari con l’attaccante che è in rottura con la società sarda dopo l’allontanamento dal ritiro con tanto di comunicato da parte del club che ha sottolineato la mancata autorizzazione a farlo.

Sebastiano Esposito
Esposito pronto a salutare il Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle ultime ore si è scatenato un botta e risposta con l’agente del calciatore che ha attaccato duramente la società sarda. Il futuro dell’attaccante potrebbe essere lontano da Cagliari con diverse squadre italiane che lo hanno messo nel mirino.

La Fiorentina, in caso di partenza sia di Kean che di Piccoli, potrebbe fare un tentativo, così come il Bologna se a partire dovesse essere Dallinga. Esposito potrebbe diventare un’idea del Torino, che lo ha seguito già a giugno, ma attenzione anche all’ipotesi Lazio in prestito.

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