Lascia l’Inter e resta in Serie A: cessione ufficiale

Operazione in uscita per la società campione d’Italia: ufficializzato il trasferimento al Monza

Nuovo centrocampista per il Monza: adesso è ufficiale l’arrivo in biancorosso dall’Inter di Ebenezer Akinsanmiro.

In tarda mattinata sia il club brianzolo che la società campione d’Italia hanno ufficializzato il trasferimento del centrocampista classe 2004, che lo scorso anno ha indossato la maglia del Pisa. Akinsanmiro è stato prelevato dal Monza in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

Calciomercato Inter, Akinsanmiro ceduto al Monza: i dettagli del trasferimento

Il nigeriano sarà a tutti gli effetti un giocatore del Monza al primo punto conquistato in campionato a partire dal mese di febbraio. Il club neopromosso in Serie A nel caso dovrà versare circa 7,5 milioni di euro nelle casse dell’Inter, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.

✍️ #Monza – Ebenezer #Akinsanmiro (in compagnia del suo agente) a Monzello dopo la firma sul contratto: nelle prossime ore l’ufficialità del trasferimento al club brianzolo dall’#Inter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/wLA0053wyd — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 30, 2026

Akinsanmiro aveva sostenuto giovedì le visite mediche, prima della firma sul contratto nel centro sportivo di Monzello dove aveva assistito a uno spezzone dell’amichevole contro l’Aris Salonicco. Un rinforzo importante per la mediana di Ivan Juric, con il tecnico croato che lo aveva sottolineato anche in conferenza stampa.