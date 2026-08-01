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Lascia l’Inter e resta in Serie A: cessione ufficiale

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Operazione in uscita per la società campione d’Italia: ufficializzato il trasferimento al Monza

Nuovo centrocampista per il Monza: adesso è ufficiale l’arrivo in biancorosso dall’Inter di Ebenezer Akinsanmiro.

Inter, Akinsamiro al Monza
Akinsanmiro, ex Pisa (Ansa) – Calciomercato.it

In tarda mattinata sia il club brianzolo che la società campione d’Italia hanno ufficializzato il trasferimento del centrocampista classe 2004, che lo scorso anno ha indossato la maglia del Pisa. Akinsanmiro è stato prelevato dal Monza in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. 

Calciomercato Inter, Akinsanmiro ceduto al Monza: i dettagli del trasferimento

Il nigeriano sarà a tutti gli effetti un giocatore del Monza al primo punto conquistato in campionato a partire dal mese di febbraio. Il club neopromosso in Serie A nel caso dovrà versare circa 7,5 milioni di euro nelle casse dell’Inter, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.

Akinsanmiro aveva sostenuto giovedì le visite mediche, prima della firma sul contratto nel centro sportivo di Monzello dove aveva assistito a uno spezzone dell’amichevole contro l’Aris Salonicco. Un rinforzo importante per la mediana di Ivan Juric, con il tecnico croato che lo aveva sottolineato anche in conferenza stampa.

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