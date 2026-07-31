Juric cerca riscatto: “Monza sfida affascinante”. Il punto sul mercato e l’addio di Keita

La squadra neopromossa in Serie A è ripartita in panchina dal tecnico croato dopo il divorzio con Bianco: le prime dichiarazioni in conferenza stampa

Dopo circa tre settimane dal suo insediamento in panchina, Ivan Juric è stato presentato questa mattina dal Monza nella sala conferenze del ‘Brianteo’.

L’allenatore croato è pronto a ripartire dopo un paio di stagioni deludenti e quella brianzola può essere la piazza giusta: “Sono molto motivato, per me è una sfida affascinante. Penso che in questo ambiente si può fare bene anche con i giovani. Mi ha conquistato la struttura della società che è di altissimo livello. Le idee sono molto chiare su come dovrà essere il nuovo corso”, ha esordito l’ex tecnico tra le altre di Roma e Atalanta.

Juric ritrova Pessina, con il capitano che continuerà ad essere il leader del Monza: “Matteo è il top, ha intelligenza e fame calcistica. lo avrei voluto anche al Torino ma ha preferito tornare a casa. È certamente il nostro punto di riferimento”.

Juric sul mercato del Monza: “Ci sono ancora tante cose da fare”

L’allenatore croato fa il punto anche sul mercato e sulla costruzione della squadra: “Abbiamo bisogno di un po’ di tutto, ci sono ancora tante cose da fare. Stiamo prendendo i giocatori giusti e bisogna continuare su questa strada. Il progetto sarà basato su giocatori giovani e affamati su cui lavorare: Akinsanmiro ne è un esempio”.

A presentare Juric c’erano il nuovo Ds Obiang e il Ceo Baldissoni, con quest’ultimo che ha chiarito la situazione sul futuro di Keita. L’attaccante (fuori rosa al momento) è in uscita dal Monza: “Non ci sono problematiche legate al ragazzo, ma semplicemente non rientra nei piani tecnici della squadra. Cercheremo di trovare la soluzione migliore anche per lui”.