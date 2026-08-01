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Il Milan pensa a Pongracic, nome nuovo per la difesa rossonera

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Nome nuovo in casa Milan per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che hanno messo nel mirino Marin Pongracic, difensore croato della Fiorentina.

Stando a quanto affermato da Fiorentinauno.com il Milan starebbe pensando a Marin Pongracic della Fiorentina per rinforzare il proprio reparto arretrato soprattutto nel caso in cui dovesse partire Fikayo Tomori.

Il calciatore potrebbe andare a completare la difesa a disposizione di Amorim con il Milan che potrebbe mettere sul piatto una somma attorno ai 10 milioni di euro. Un affondo che potrebbe arrivare alla fine di agosto con il centrale che rischia di trovare poco spazio vista la presenza di Viery e Dragusin in rosa.

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