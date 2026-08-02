Si muove la Lazio: obiettivi in casa Fiorentina e Milan per la squadra di Gattuso

La Lazio si muove sul mercato ed è alla ricerca di rinforzi per la squadra allenata da Gennaro Gattuso in vista della stagione che sta per cominciare.

Una delle priorità della formazione biancoceleste è quella di trovare un nuovo centravanti con Santiago Gimenez che è il nome principale per la formazione capitolina. Il messicano rischia di trovare poco spazio alla corte di Ruben Amorim e potrebbe accettare il trasferimento in un’altra squadra. Resta da capire se il Milan aprirà alla cessione in prestito della punta.

Altri due nomi arrivano dalla Fiorentina con Brescianini e Fabbian, non più centrali nel progetto, che potrebbero salutare i viola per raggiungere Gattuso nella capitale. Non è poi da escludere la soluzione Piccoli se dovesse saltare Gimenez per quello che riguarda l’attacco.