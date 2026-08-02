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Si muove la Lazio: obiettivi in casa Fiorentina e Milan per la squadra di Gattuso

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La Lazio si muove sul mercato ed è alla ricerca di rinforzi per la squadra allenata da Gennaro Gattuso in vista della stagione che sta per cominciare.

Gattuso prima di una partita della Nazionale
Gattuso punta due calciatori della Fiorentina (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Una delle priorità della formazione biancoceleste è quella di trovare un nuovo centravanti con Santiago Gimenez che è il nome principale per la formazione capitolina. Il messicano rischia di trovare poco spazio alla corte di Ruben Amorim e potrebbe accettare il trasferimento in un’altra squadra. Resta da capire se il Milan aprirà alla cessione in prestito della punta.

Altri due nomi arrivano dalla Fiorentina con Brescianini e Fabbian, non più centrali nel progetto, che potrebbero salutare i viola per raggiungere Gattuso nella capitale. Non è poi da escludere la soluzione Piccoli se dovesse saltare Gimenez per quello che riguarda l’attacco.

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