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Martinez-Provedel, inizia il dualismo in casa Inter: la scelta di Chivu

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Josep Martinez e Ivan Provedel si sono divisi la porta dell’Inter in occasione dell’amichevole contro il Manchester City con i due che hanno disputato una buona partita, in particolare l’ex Lazio che ha dovuto respingere gli assalti degli inglesi.

Chivu dà indicazioni a bordo campo
Provedel o Martinez, la scelta di Chivu (Ansa Foto) – calciomercato.it

Autore anche di una parata di un calcio di rigore, Ivan Provedel ha tutte le intenzioni di mettere in difficoltà Cristian Chivu per quello che riguarda la scelta del portiere titolare che appariva indirizzata completamente sullo spagnolo.

L’ex Lazio, infatti, ha tutte le intenzioni di giocarsi il posto con Josep Martinez che dovrebbe partire leggermente avanti. Non è da escludere, però, che Chivu possa puntare anche sull’alternanza tra i due in stagione, come accaduto lo scorso anno a Napoli con Milinkovic-Savic spesso in campo, ma a volte sostituito da Meret.

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