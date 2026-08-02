Juve, sprint per il nuovo portiere: chi è in pole tra Suzuki e Vicario

Luciano Spalletti vuole un nuovo numero 1 e ora la dirigenza di corso Galileo Ferraris è pronta ad accontentarlo.

Zero gol subiti nelle prime tre amichevoli estive contro Basilea, Standard Liegi e Nizza per la Juventus che ha già messo in mostra una discreta condizione fisica. Serve, però, un portiere che possa sostituire Di Gregorio e la dirigenza di corso Galileo Ferraris continua a lavorare senza sosta per regalare un nuovo numero 1 a Spalletti.

L’oggetto dei desideri della Juve si chiama Zion Suzuki, ma le alte richieste del Parma (almeno 30 milioni di euro) e la concorrenza del Paris Saint-Germain complicano la trattativa. In pole, dunque, c’è al momento Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham.

Spalletti apprezza parecchio l’estremo difensore della Nazionale italiana e, inoltre, il club di Premier League non avrebbe problemi a intavolare una trattativa con la Juve sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Vicario-Juve, sono ore decisive per la fumata bianca.