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Sprint per Lukaku: addio Napoli e destinazione a sorpresa

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L’attaccante belga ha ricevuto un’offerta molto interessante in questi giorni

Reduce dalla partecipazione alla Coppa del Mondo, Romelu Lukaku ha dimostrato di aver recuperato bene dall’infortunio, realizzando anche tre gol nella rassegna iridata con il Belgio. Nonostante ciò, il suo futuro sembra essere lontano da Napoli, con il club azzurro pronto a considerare offerte anche per liberarsi di un ingaggio pesante.

Romelu Lukaku con la maglia del Belgio
Sprint per Lukaku: addio Napoli e destinazione a sorpresa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Seguito soprattutto in Turchia (Besiktas e Fenerbahçe) e Arabia, l’attaccante belga è stato accostato anche alla Juventus nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore la squadra che ha mosso passi più concreti è un’altra.

Secondo Sacha Tavolieri, infatti, l’Atlanta FC sta spingendo per provare ad ingaggiare l’ex Inter e Roma. Stando al giornalista belga, il club della MLS avrebbe già avviato i colloqui per provare a strappare un accordo economico con il calciatore e la trattativa è, dunque, ancora alle fase iniziali.

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