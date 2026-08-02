Il Milan vuole fare cassa: in sei sul piede di partenza

Il Milan vuole fare cassa tramite le cessioni e sta lavorando per sfoltire la rosa a disposizione di Amorim e poi tornare sul mercato per trovare i giusti rinforzi.

Sei calciatori sono nella lista dei cedibili in casa rossonera con il Milan che sta lavorando per trovare una sistemazione a quei calciatori che non sembrano rientrare nei piani di Ruben Amorim.

In difesa c’è Fikayo Tomori in dubbio con l’inglese che potrebbe salutare per fare ritorno in patria anche se la Juventus ha mostrato interesse nei suoi confronti. Udinese e Stoccarda sono su Bondo, mentre il Coventry continua a pensare a Loftus-Cheek. Mancano finora offerte concrete per Fofana che potrebbe tornare in patria. Santiago Gimenez è nel mirino della Lazio che offre un acquisto in prestito, mentre Leao è sulla lista dei partenti da tempo, ma mancano ancora proposte che soddisfino il calciatore e il Milan.