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Brahim Diaz al Milan, c’è la data: i rossoneri preparano il ritorno

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Il nome di Brahim Diaz è stato accostato in maniera decisa al Milan in queste ultime ore con i rossoneri che sarebbero pronti a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino durante questa estate.

Brahim Diaz
Brahim Diaz potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Calciatore molto gradito ad Amorim e rimasto fortemente legato al Milan, Brahim Diaz potrebbe scegliere di cambiare maglia per tornare protagonista nella stagione che sta per prendere il via.

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Milan sarebbe pronto ad attendere fine agosto per cercare di strappare condizioni maggiormente favorevoli per il ritorno del nazionale marocchino a Milanello. Molto dipenderà da quelli che saranno i piani di Mourinho per l’ex Manchester City che potrebbe tornare nel nostro campionato per vestire, ancora una volta, la maglia rossonera.

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