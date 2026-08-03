Endrick nel mirino della Roma, i giallorossi pensano al colpo dal Real Madrid

La Roma è alla ricerca di rinforzi per quello che riguarda il reparto offensivo con i giallorossi che avrebbero inserito nella lista dei desideri anche Endrick.
Tornato dal prestito al Lione, il brasiliano è uno degli obiettivi del club capitolino con Gasperini che potrebbe schierarlo largo sulle fasce al fianco di un centravanti tra Malen e Castro.
L’idea dei giallorossi è quella di chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto anche se non manca la concorrenza con il giovane brasiliano che piace molto anche in Premier League. L’altro nome caldo per la Roma è quello di Nusa che avrebbe aperto al trasferimento nella capitale.