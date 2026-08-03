Juve, conferme su Nico Gonzalez alla Roma: c’è l’ok di Gasperini

Il 28enne della Nazionale argentina appare sempre più vicino all’addio ai bianconeri, ecco le ultimissime.
La Juventus è impegnata adesso a sfoltire la rosa e a fare cassa in vista dell’ultima parte di calciomercato estivo. Uno dei nomi più caldi in uscita rimane quello di Nico Gonzalez, che sogna di tornare all’Atletico Madrid dopo la buonissima esperienza dello scorso anno.
L’attaccante argentino, però, piace anche alla Roma che potrebbe provare un affondo concreto nelle prossime ore: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il tecnico Gian Piero Gasperini apprezzerebbe tantissimo la duttilità tattica e la capacità di fare gol dell’ex Fiorentina e lo vedrebbe benissimo nell’attacco giallorosso.
Resta da capire solo chi la spunterà alla fine tra Atletico Madrid e Roma, ma una cosa appare ormai certa: a breve la Juve e Nico Gonzalez potrebbero salutarsi definitivamente.