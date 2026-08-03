Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Kessie-Juve, nuovi contatti in queste ore: la situazione

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il centrocampista della Nazionale ivoriana è attualmente svincolato e potrebbe tornare in Italia a zero.

Quasi sicuramente la Juventus acquisterà un nuovo centrocampista da qui al termine della sessione estiva di calciomercato e l’oggetto dei desideri della dirigenza di corso Galileo Ferraris rimane Franck Kessie. L’ivoriano classe ’96 è attualmente svincolato e rappresenta sicuramente una buonissima occasione a parametro zero.

Kessié esulta in campo

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, anche nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Juve e l’entourage di Kessie, che ha ribadito la volontà del calciatore a vestire la casacca bianconera. L’ex Atalanta, però, dovrà sicuramente fare un passo indietro dal punto di vista economico per agevolare un suo ritorno in Italia: pista, in ogni caso, caldissima e pronta a entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Sarà Kessie alla fine il nuovo centrocampista della Juventus?

9271

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU