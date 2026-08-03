Kessie-Juve, nuovi contatti in queste ore: la situazione

Il centrocampista della Nazionale ivoriana è attualmente svincolato e potrebbe tornare in Italia a zero.

Quasi sicuramente la Juventus acquisterà un nuovo centrocampista da qui al termine della sessione estiva di calciomercato e l’oggetto dei desideri della dirigenza di corso Galileo Ferraris rimane Franck Kessie. L’ivoriano classe ’96 è attualmente svincolato e rappresenta sicuramente una buonissima occasione a parametro zero.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, anche nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Juve e l’entourage di Kessie, che ha ribadito la volontà del calciatore a vestire la casacca bianconera. L’ex Atalanta, però, dovrà sicuramente fare un passo indietro dal punto di vista economico per agevolare un suo ritorno in Italia: pista, in ogni caso, caldissima e pronta a entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Sarà Kessie alla fine il nuovo centrocampista della Juventus?