Juventus, le ultimissime sul futuro di Di Gregorio e Perin

Ecco cosa sta succedendo in casa bianconera per quel che riguarda la posizione dei due portieri, i dettagli.

Con Suzuki ormai diretto al Paris Saint-Germain, la Juventus ha messo nel mirino Guglielmo Vicario per quel che riguarda il ruolo di portiere. I bianconeri spingono per il prestito dell’estremo difensore della Nazionale italiana, che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Torino.

Ma quale sarà il futuro di Michele Di Gregorio e Mattia Perin? Il primo – secondo quanto evidenziato da ‘Sportmediaset’ – non sembra disposto a cambiare aria e vorrebbe giocarsi le sue carte alla Juve dopo un’annata davvero deludente.

Perin, invece, vorrebbe giocare titolare e dunque starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di cambiare squadra per tornare protagonista: grandi movimenti, dunque, in casa Juventus per quel che concerne i portieri.