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I Mondiali 2026 su Amazon Prime Video: quanto costa il ticket e come attivarlo

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Le partite dei Mondiali 2026 sono visibili in streaming anche su Amazon Prime Video. Ecco quanto costa e come attivare il ticket dedicato

I Mondiali 2026 sono cominciati con le prime partite disputate in Messico, Usa e Canada. Nonostante l’assenza dell’Italia, un evento calcistico del genere non può non richiamare l’attenzione degli appassionati pronti a seguire alcune se non tutte le 104 partite della competizione.

cerimonia apertura Mondiali 2026
I Mondiali 2026 su Amazon Prime Video: quanto costa il ticket e come attivarlo – calciomercato.it (foto Ansa)

A riguardo, è arrivata nelle scorse ore una grande novità per chi vuole vedere le partite del Mondiale 2026. A Dazn che le trasmette tutte in abbonamento e alla Rai che garantisce la copertura in chiaro di 35 incontri (tra fase a gironi ed eliminazione diretta) anche in streaming su Raiplay si è infatti aggiunto un terzo broadcast che garantirà, tramite la sottoscrizione di un ticket dedicato, la visione di tutti i match.

Le partite dei Mondiali su Amazon Prime Video, ecco come vederle

Si tratta di Amazon Prime Video. Sulla piattaforma streaming del colosso dell’e-commerce è disponibile dalle scorse ore il canale dedicato “DAZN FIFA World Cup 2026” tramite il quale è possibile assistere a tutte le 104 partite del Mondiale e ad altri contenuti dedicati on demand. Il costo per attivare il canale è di 24,99€ da sostenere una tantum senza la necessità – e questo è un particolare di non poco conto – di avere un abbonamento a Prime Video o Dazn.

Per attivare “DAZN FIFA World Cup 2026” è necessario il possesso di un metodo di pagamento tra quelli consentiti dalla piattaforma per completare la procedura di registrazione. Oltre a questo, è raccomandata un’adeguata velocità di connessione a supporto dei dispositivi sui quali l’utente seguirà le partite. Prime Video – lo ricordiamo – è disponibile con l’applicazione per smart tv, smartphone e tablet oltreché tramite il sito web dedicato. L’applicazione di Prime Video è presente anche su Amazon Fire Stick, il dispositivo che si collega alla tv e consente di accedere a numerosi servizi come Netflix, la stessa Dazn, Discovery+ o Raiplay.

Con la partnership attivata con Prime Video, DAZN punta a massimizzare la visibilità dei Mondiali (di cui è broadcast ufficiale per l’Italia) intercettando nuovi segmenti di pubblico più ampi e diversificati. La stessa DAZN ha un’offerta (il Pass Mondiali con tutte le partite anch’esso al prezzo di 24,99€) disponibile senza vincoli di permanenza e con disattivazione automatica al termine della competizione.

 

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