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Juve, Theo Hernandez al posto di Cambiaso: bomba improvvisa

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L’ex laterale del Milan potrebbe a sorpresa tornare nel campionato italiano, ecco cosa sta succedendo.

Le priorità in casa Juventus sono un nuovo portiere e almeno un attaccante, ma Carnevali e Massara monitorano con grande attenzione tutto con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni da sfruttare al volo. Una di queste porta a Theo Hernandez, vecchia conoscenza del Milan e oggi all’Al-Hilal.

Andrea Cambiaso
Cambiaso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito oggi da ‘Tuttosport’, il laterale francese si sarebbe offerto al club bianconero e al Napoli di Max Allegri per un clamoroso ritorno in Italia. Theo Hernandez vanta un buonissimo rapporto con Frederic Massara, attuale Chief Football Officer della Juve, e questo potrebbe favorire un suo approdo a Torino.

A fargli posto potrebbe essere Andrea Cambiaso, che viene da una stagione in chiaroscuro alla Juve e che vanta diversi estimatori in giro per l’Europa. Attenzione, dunque, a questa pista. 

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