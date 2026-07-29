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Bisseck blindato e niente Bayern: ufficiale il rinnovo con l’Inter

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Il difensore tedesco ha prolungato il contratto con la società campione d’Italia: tutti i dettagli sul nuovo accordo

Mancava solo l’ufficialità, adesso è tutto nero su bianco: Yann Bisseck ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2031, a poco più di 3 milioni netti a stagione.

Inter, rinnovo Bisseck
Bisseck rinnova con l’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Nel pomeriggio è arrivato il comunicato del club campione d’Italia sul nuovo accordo con il difensore tedesco: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck. Il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031“.

Bisseck rinnova con l’Inter e spegne le voci di mercato

Il 25enne difensore tedesco era in scadenza nel 2029 e ha perciò rinnovato per altre due stagioni il suo contratto con l’Inter.

Calciomercato Inter, idea Comuzzo se parte Bisseck
Yann Bisseck, 26 anni (Foto) – Calciomercato.it

La fumata bianca era arrivata nelle scorse settimane dopo un vertice in sede con il suo nuovo entourage, stoppando di fatto i rumors di mercato sul Bayern Monaco e la Premier League. L’Inter crede fortemente in Bisseck, elemento preziosissimo del tecnico nerazzurro Chivu nelle rotazioni difensive.

La dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe valutato un’eventuale partenza del giocatore solo a fronte di un’offerta importante e intorno ai 50 milioni di euro.

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