Roma, sondaggio per Ezzalzouli: cifre mostruose

La società giallorossa vuole rinforzare ulteriormente l’attacco e segue il 24enne del Betis e della nazionale marocchina.

Roma letteralmente scatenata sul mercato e pronta a mettere a segno un altro colpo in attacco, dopo l’acquisto di Castro dal Bologna. Gian Piero Gasperini vuole un esterno offensivo rapido e in grado di saltare l’uomo e adesso la dirigenza è al lavoro per accontentare l’allenatore di Grugliasco.

Secondo quanto riferito da ‘Il Tempo’, il direttore sportivo D’Amico avrebbe effettuato nei giorni scorsi un sondaggio per Abde Ezzalzouli, classe 2001 del Betis e della nazionale marocchina. Si tratta di un esterno capace di giocare su entrambe le fasce e dotato di una grandissima tecnica: il club di Siviglia, però, chiede almeno 60 milioni di euro per l’ex Barcellona che ha un contratto fino al 30 giugno 2029.

Resta da capire se la Roma proverà ad affondare il colpo o cambierà completamente obiettivo per il reparto avanzato a disposizione di Gasperini.