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Lucumì ha scelto: vuole la Juventus

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Jhon Lucumì è pronto a salutare il Bologna durante l’estate con il centrale colombiano che avrebbe individuato nella Juventus la squadra del suo futuro.

Jhon Lucumì
Lucumì vicino alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1998, il centrale colombiano aveva chiesto al Bologna di essere ceduto già durante la scorsa estate con i rossoblu che ne bloccarono la partenza dopo l’addio di Sam Beukema. Questa sarà l’estate della separazione con il calciatore che ha scelto la Juventus per il suo futuro.

Luciano Spalletti apprezza molto il calciatore del Bologna che potrebbe salutare i rossoblu per una somma attorno ai 23 milioni di euro con un solo anno di contratto rimasto con gli emiliani.

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