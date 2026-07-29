ll Milan pensa a Soulé, la Roma è pronta a cederlo

Matias Soulé potrebbe salutare la Roma con il calciatore argentino che non appare centrale nel progetto di Gian Piero Gasperini e potrebbe passare al Milan.
Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, l’argentino sarebbe stato offerto al Milan con i rossoneri che sono alla ricerca di un calciatore per la trequarti considerato il fatto che Amorim vuole giocare con due mezze punte alle spalle di un centravanti.
Soulé piace in casa rossonera con il Milan pronto a valutare il suo acquisto anche se la Roma non vuole svendere il suo cartellino, valutato circa 30 milioni di euro.