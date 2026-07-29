Juventus, il piano B a Lucumì: c’è pure il Napoli di mezzo

Spalletti ha richiesto anche un difensore di livello per rinforzare la squadra bianconera: ecco l’alternativa al colombiano

Portiere, difensore e centravanti. Sono queste le tre priorità di Luciano Spalletti per la sua Juventus in questo mercato estivo.

Se il ‘Dibu’ Martinez e Kolo Muani restano le priorità della dirigenza bianconera, per il pacchetto arretrato il primo nome nella lista rimane sempre quello di Jhon Lucumì. Il Bologna vuole mantenere la promessa nei confronti del difensore e lasciarlo libero di trovare una nuova sistemazione in vista del prossimo campionato.

La clausola da 28 milioni di euro è scaduta nelle scorse settimane, con il giocatore colombiano che è in scadenza di contratto solamente tra un anno.

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Il Bologna non vuole perdere Lucumì a parametro zero e ha dato il via libera per la cessione del 27enne difensore.

La Juve è sul pezzo da diverso tempo, ma non vuole andare oltre un’offerta da 17-18 milioni di parte fissa più bonus e arrivare di poco sopra i 20 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ prossimamente proverà l’affondo decisivo, intanto per cautelarsi sta sondando altre piste nel ruolo. Tra cui figura Oumar Solet, gioiello dall’Udinese e in uscita dal sodalizio friulano.

La corsa al 26enne difensore francese non è però facile: sia per la concorrenza tra estero e Italia (c’è pure il Napoli vigile in Serie A), che per la valutazione dell’Udinese che ha fissato intorno ai 30 milioni il prezzo del cartellino di Solet.