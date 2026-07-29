Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, il piano B a Lucumì: c’è pure il Napoli di mezzo

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Spalletti ha richiesto anche un difensore di livello per rinforzare la squadra bianconera: ecco l’alternativa al colombiano

Portiere, difensore e centravanti. Sono queste le tre priorità di Luciano Spalletti per la sua Juventus in questo mercato estivo. 

Juventus, Stones alternativa a Lucumì
Jhon Lucumì, obiettivo bianconero (Ansa) – Calciomercato.it

Se il ‘Dibu’ Martinez e Kolo Muani restano le priorità della dirigenza bianconera, per il pacchetto arretrato il primo nome nella lista rimane sempre quello di Jhon Lucumì. Il Bologna vuole mantenere la promessa nei confronti del difensore e lasciarlo libero di trovare una nuova sistemazione in vista del prossimo campionato. 

La clausola da 28 milioni di euro è scaduta nelle scorse settimane, con il giocatore colombiano che è in scadenza di contratto solamente tra un anno.

Calciomercato Juve, lo svincolato Stones per la difesa: sfida all’Inter

Il Bologna non vuole perdere Lucumì a parametro zero e ha dato il via libera per la cessione del 27enne difensore.

Inter incontro per Solet
Oumar Solet, classe 2000 – (Ansa) – Calciomercato.it

La Juve è sul pezzo da diverso tempo, ma non vuole andare oltre un’offerta da 17-18 milioni di parte fissa più bonus e arrivare di poco sopra i 20 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ prossimamente proverà l’affondo decisivo, intanto per cautelarsi sta sondando altre piste nel ruolo. Tra cui figura Oumar Solet, gioiello dall’Udinese e in uscita dal sodalizio friulano.

La corsa al 26enne difensore francese non è però facile: sia per la concorrenza tra estero e Italia (c’è pure il Napoli vigile in Serie A), che per la valutazione dell’Udinese che ha fissato intorno ai 30 milioni il prezzo del cartellino di Solet.

8710

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU