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Milan, Fofana può andare via: la destinazione

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Il centrocampista francese potrebbe salutare definitivamente i rossoneri nel corso di questa estate. 

Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2028, Youssouf Fofana potrebbe dire addio al Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista francese, intanto, ha deciso di prendersi una pausa dai social eliminando dal profilo Instagram tutti i post che rimandano al mondo rossonero.

Youssouf Fofana durante il match di Supercoppa Italiana contro l'Inter
Fofana – Calciomercato.it

Ma quale sarà il suo futuro? Amorim ha una buonissima considerazione di Fofana, ma la situazione potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane anche perché il centrocampo del Milan è super affollato. Occhio, poi, alle sirene provenienti dalla Premier League visto che il Crystal Palace – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Gazzetta.it’ – si sarebbe fatto ufficialmente avanti per sondare la disponibilità del Diavolo a liberarsi di Fofana.

Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di mercato in casa Milan e vi terremo come sempre aggiornati.

 

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