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Juve, altri due addii eccellenti dopo Openda: cosa succede

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Grande lavoro a Torino per sfoltire la rosa e per cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Spalletti. 

Oltre ai movimenti in entrata, in casa Juve resta da monitorare con grandissima attenzione anche la situazione uscite. La società di corso Galileo Ferraris ha necessità di vendere e di piazzare tutti quei calciatori in esubero che non rientrano più nel progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti.

Di Gregorio, le ultime sul futuro alla Juve
Michele Di Gregorio (Ansa) – Calciomercato.it

Il primo a salutare la compagnia sarà Lois Openda, che si trasferirà al Lione con la formula del prestito secco per una stagione. Chi lo seguirà a ruota? Secondo quanto riportato da Agipronews, per i bookmaker i principali indiati a lasciare la Juventus sarebbero Michele Di Gregorio (quotato a 1,33 da Sisal) e Federico Gatti (1,60 su Planetwin365).

Per il primo si parla di diversi sondaggi dalla Premier League, mentre il secondo continua ad essere accostato al Napoli di Max Allegri che è un suo grandissimo estimatore.

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