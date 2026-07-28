Roma interessata a Nkunku, la decisione del Milan

Giallorossi scatenati e interessati a un altro profilo in attacco dopo il colpo Castro, ecco cosa sta succedendo.

La Roma fa sul serio e, dopo aver ormai definito l’acquisto di Castro dal Bologna, è pronta a mettere a segno un altro colpaccio in attacco. L’oggetto dei desideri della società giallorossa si chiama Christopher Alan Nkunku, attaccante del Milan e della nazionale francese classe ’97.

L’ex Chelsea viene da una stagione di certo non esaltante in rossonero ma il direttore sportivo della Roma, Tony D’Amico – secondo le ultimissime indiscrezioni – avrebbe effettuato un sondaggio concreto per l’attaccante del Milan.

Il nuovo allenatore Amorim, però, crede tantissimo nelle qualità tecniche di Nkunku che, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, indosserà la casacca del Diavolo anche nel corso della prossima stagione. La Roma, invece, sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Gian Piero Gasperini.