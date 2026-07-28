Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mancini è pronto a convocarlo di nuovo: in nazionale dopo più di quattro anni

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo CT della nazionale italiana con il tecnico che torna alla guida degli azzurri dopo la mancata qualificazione al mondiale del 2022.

Roberto Mancini
Roberto Mancini (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Il direttore tecnico sarà Claudio Ranieri, ma Roberto Mancini è già al lavoro per cercare di capire quali potrebbero essere gli uomini dai quali ripartire con la possibilità concreta di affidarsi di nuovo al 4-3-3.

Tra gli uomini ai quali vorrebbe affidarsi in vista del nuovo corso c’è Bernardeschi, tornato in Serie A durante la scorsa stagione e diventato un punto fermo del Bologna. Calciatore molto apprezzato da Mancini, potrebbe tornare per fornire la sua esperienza al gruppo azzurro.

8735

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU