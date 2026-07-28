Mancini è pronto a convocarlo di nuovo: in nazionale dopo più di quattro anni

Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo CT della nazionale italiana con il tecnico che torna alla guida degli azzurri dopo la mancata qualificazione al mondiale del 2022.
Il direttore tecnico sarà Claudio Ranieri, ma Roberto Mancini è già al lavoro per cercare di capire quali potrebbero essere gli uomini dai quali ripartire con la possibilità concreta di affidarsi di nuovo al 4-3-3.
Tra gli uomini ai quali vorrebbe affidarsi in vista del nuovo corso c’è Bernardeschi, tornato in Serie A durante la scorsa stagione e diventato un punto fermo del Bologna. Calciatore molto apprezzato da Mancini, potrebbe tornare per fornire la sua esperienza al gruppo azzurro.