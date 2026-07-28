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Frattesi fuori dai piani dell’Inter, fissato il prezzo del centrocampista

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Davide Frattesi è nella lista dei cedibili all’Inter con i nerazzurri che hanno fissato la cifra per la partenza del centrocampista.

L’Inter avrebbe fissato il prezzo del calciatore attorno ai 30 milioni di euro anche se, al momento, starebbero latitando offerte concrete per l’ex Sassuolo.

Davide Frattesi
La Roma torna a pensare a Davide Frattesi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il giocatore piace molto a Luciano Spalletti e questa è una certezza, con l’ex CT della nazionale che ne aveva fatto uno dei punti fermi della squadra azzurra quando era alla guida dell’Italia. Il Nottingham Forest aveva fatto dei passi avanti durante le scorse settimane, senza però riuscire a trovare l’accordo con l’Inter.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Roma potrebbe diventare un’opzione concreta nei prossimi giorni, qualora i giallorossi dovessero salutare Manu Koné, destinazione Manchester United. Se il francese dovesse passare ai Red Devils per circa 50 milioni di euro, la Roma potrebbe provare a metterne sul piatto 25 per riportare il calciatore a Trigoria.

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