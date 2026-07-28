Rescissione Romagnoli, siamo ai saluti: la separazione dalla Lazio è vicina | CM

Il futuro di Alessio Romagnoli sarà lontano dalla Lazio con il difensore centrale che, dopo aver visto sfumare il suo trasferimento all’Al-Sadd, potrebbe rescindere il contratto con i capitolini.

Saltato il passaggio in Qatar per via del ridimensionamento del budget dell’Al-Sadd, Alessio Romagnoli è tornato a disposizione della Lazio, ma la sua permanenza nella capitale durerà ancora per poco. Trovano conferme, infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, le voci che vorrebbero il difensore pronto a rescindere il contratto con la società biancoceleste.

Romagnoli potrebbe trovare un nuovo club da svincolato e la Lazio andrebbe a risparmiare su un ingaggio alto per le proprie casse. Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra l’entourage del giocatore e la società per cercare di capire se ci siano i margini di un accordo per salutarsi.