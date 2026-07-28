Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Rescissione Romagnoli, siamo ai saluti: la separazione dalla Lazio è vicina | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il futuro di Alessio Romagnoli sarà lontano dalla Lazio con il difensore centrale che, dopo aver visto sfumare il suo trasferimento all’Al-Sadd, potrebbe rescindere il contratto con i capitolini.

Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli vicino all’addio alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Saltato il passaggio in Qatar per via del ridimensionamento del budget dell’Al-Sadd, Alessio Romagnoli è tornato a disposizione della Lazio, ma la sua permanenza nella capitale durerà ancora per poco. Trovano conferme, infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, le voci che vorrebbero il difensore pronto a rescindere il contratto con la società biancoceleste.

Romagnoli potrebbe trovare un nuovo club da svincolato e la Lazio andrebbe a risparmiare su un ingaggio alto per le proprie casse. Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra l’entourage del giocatore e la società per cercare di capire se ci siano i margini di un accordo per salutarsi.

8728

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU