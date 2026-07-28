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All in De Zerbi e addio Milan: 65 milioni cash

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Il Tottenham fa sul serio su indicazione precisa dell’allenatore italiano

Reduce da una stagione disastrosa, con la salvezza conquistata solamente all’ultima giornata di campionato, il Tottenham ha deciso di fare le cose in grande quest’estate, accontentando in tutto e per tutto le richieste di Roberto De Zerbi. Dopo l’ingaggio a parametro zero di Robertson e Senesi, gli Spurs si sono scatenati a suon di milioni, mettendo a segno i colpacci Mateus Fernandes, Tonali e Van Hecke.

Roberto De Zerbi urla a bordo campo
All in De Zerbi e addio Milan: 65 milioni cash (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo aver sistemato difesa e centrocampo, l’allenatore bresciano ha ora chiesto al club di accelerare sull’attacco e per farlo il club londinese intreccerà i propri sentieri con quelli del Milan e non solo a causa dell’accostamento frequente a Rafael Leao, in uscita dai rossoneri.

Secondo The Sun, infatti, proprio per l’eventuale sostituzione del portoghese, Ruben Amorim avrebbe messo nel mirino Savinho del Manchester City, ipotizzando un’offerta in prestito con obbligo di riscatto fissato a 50-55 milioni di euro. Stando al tabloid britannico, tuttavia, per il brasiliano ex Granada è ancora in pole position proprio il Tottenham, pronto ad investire 65 milioni di sterline (76 milioni di euro al cambio attuale) sul calciatore.

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