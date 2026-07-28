Karetsas-Milan: i rossoneri devono fare in fretta, c’è un motivo

Konstantinos Karetsas è l’obiettivo numero uno del Milan per quello che riguarda la trequarti, ma i rossoneri devono fare in fretta se vogliono assicurarsi il talento del Genk.

Classe 2007, Karetsas è il primo nome sulla lista di Ruben Amorim per quello che riguarda l’attacco con il giocatore che piace anche alla dirigenza rossonera. Un colpo che il Milan ha messo in stand-by, in attesa di cedere alcuni pezzi della propria rosa per poi reinvestire.

Il greco rappresenterebbe il sostituto di Rafael Leao con il portoghese che, in più di un’occasione, ha fatto capire di voler cambiare aria. Fino a quando non ci sarà la sua partenza, però, il Milan dovrà attendere per dare l’assalto a Karetsas. In tutto questo si sta inserendo il Borussia Dortmund, pronto a soddisfare le richieste del club belga e assicurarsi il classe 2007, sfruttando questo momento di stallo in casa Milan.