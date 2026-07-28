Zirkzee-Juve, spunta la formula dell’affare: i dettagli

L’attaccante del Manchester United continua a essere accostato con una certa insistenza al club bianconero.
La Juve ha presentato nelle ultime ore l’offerta migliore al Parsi Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani e ora attende la risposta definitiva da Parigi. A prescindere dall’esito dell’operazione per il centravanti transalpino, la dirigenza di corso Galileo Ferraris di sicuro prenderà anche un altro attaccante.
Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, a Torino sarebbero molto interessati a Joshua Zirkzee, classe 2001 del Manchester United che in Italia ha vestito le casacche di Parma e Bologna.
Il calciatore olandese non avrebbe problemi a tornare in Serie A, con la Juve che conta di chiudere l’operazione con i Red Dveils sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi nelle prossime ore.