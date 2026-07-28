Gelo Maignan: il portiere “cancella” il Milan da Instagram

Mike Maignan ha deciso di cancellare i post su Instagram, togliendo anche dalla descrizione il club di appartenenza, ossia il Milan. Una mossa che ha acceso subito le voci riguardanti il suo futuro con l’estremo difensore che aveva rinnovato a inizio anno.

C’è preoccupazione in casa Milan per quello che riguarda il futuro di Mike Maignan con il portiere della nazionale francese che deve ancora raggiungere la squadra in ritiro dopo la fine del mondiale con la Francia, ma la scelta di azzerare tutto su Instagram ha colpito i tifosi.

Togliere il Milan dalla descrizione ha preoccupato e non poco il mondo Milan con Maignan che era molto legato a Massimiliano Allegri e al suo preparatore dei portieri. L’addio dei due potrebbe inficiare sulle scelte del classe 1995 per quello che riguarda il futuro. A prendere la stessa scelta di Maignan (cancellare il Milan da Instagram) è stato Youssouf Fofana, centrocampista che è da tempo nella lista dei cedibili in casa rossonera.