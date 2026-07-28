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Leao pronto a dire addio, spunta anche la data in casa Milan

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Rafael Leao appare sempre più lontano dal Milan con l’attaccante portoghese che potrebbe salutare i rossoneri durante l’estate.

Rafael Leao
Leao ad un passo dall’addio dal Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Al termine dello scorso campionato l’attaccante portoghese ha affermato di voler cambiare aria, tentando un’avventura altrove, preferibilmente o in Inghilterra o in Spagna.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, la squadra maggiormente interessata alla punta classe 1999 sarebbe il Fenerbahce, pronto a mettere sul piatto un’offerta ai rossoneri.

Il Fenerbahce potrebbe offrire circa 50 milioni di euro per il calciatore al quale corrisponderebbe uno stipendio sugli 8 milioni. L’offerta, però, potrebbe arrivare solamente dopo mercoledì, quando la squadra turca avrà la certezza o meno di partecipare alla prossima Champions League dovendo disputare il ritorno dei preliminari.

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