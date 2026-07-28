Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Cinquanta milioni alla Juventus: effetto domino Mourinho

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Le scelte dell’allenatore del Real Madrid chiamano in causa anche il calciomercato bianconero

Ancora alle prese con la ricerca del nuovo portiere e dei colpi in attacco, la Juventus è riuscita a sbloccare nelle ultime ore la cessione di Lois Openda in prestito oneroso, ma l’attaccante belga non era certamente l’unico nome inserito da Luciano Spalletti nella lista dei cedibili.

L'allenatore del Real Madrid, José Mourinho
Cinquanta milioni alla Juventus: effetto domino Mourinho (ANSA Foto) – calciomercato.it

Prima di affondare il colpo sui principali obiettivi a centrocampo, e non solo, la Vecchia Signora ha bisogno di sfoltire la rosa e di fare cassa con alcune partenze. Una mano in questo senso potrebbe arrivare da un acerrimo rivale dei bianconeri: José Mourinho.

Letteralmente scatenato in sede di mercato, il Real Madrid è riuscito a battere la concorrenza del PSG, e non solo, per Yan Diomandé, con il Lipsia che si appresta ad incassare una cifra ben superiore ai 100 milioni di euro più bonus. E cosa c’entra la Juve?

Secondo fussballdaten.de, per la sostituzione del 19enne ivoriano il club tedesco avrebbe messo nel mirino anche Francisco Conceiçao. In linea di principio, l’ala portoghese non è sul mercato, ma secondo il sito tedesco un’offerta di almeno 50 milioni di euro potrebbe convincere i bianconeri a sedersi al tavolo delle trattative.

8741

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU