Cinquanta milioni alla Juventus: effetto domino Mourinho

Le scelte dell’allenatore del Real Madrid chiamano in causa anche il calciomercato bianconero

Ancora alle prese con la ricerca del nuovo portiere e dei colpi in attacco, la Juventus è riuscita a sbloccare nelle ultime ore la cessione di Lois Openda in prestito oneroso, ma l’attaccante belga non era certamente l’unico nome inserito da Luciano Spalletti nella lista dei cedibili.

Prima di affondare il colpo sui principali obiettivi a centrocampo, e non solo, la Vecchia Signora ha bisogno di sfoltire la rosa e di fare cassa con alcune partenze. Una mano in questo senso potrebbe arrivare da un acerrimo rivale dei bianconeri: José Mourinho.

Letteralmente scatenato in sede di mercato, il Real Madrid è riuscito a battere la concorrenza del PSG, e non solo, per Yan Diomandé, con il Lipsia che si appresta ad incassare una cifra ben superiore ai 100 milioni di euro più bonus. E cosa c’entra la Juve?

Secondo fussballdaten.de, per la sostituzione del 19enne ivoriano il club tedesco avrebbe messo nel mirino anche Francisco Conceiçao. In linea di principio, l’ala portoghese non è sul mercato, ma secondo il sito tedesco un’offerta di almeno 50 milioni di euro potrebbe convincere i bianconeri a sedersi al tavolo delle trattative.