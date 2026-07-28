Inter, la pista che porta a Curtis Jones rimane caldissima: l’indizio

In casa nerazzurra continuano le grandi manovre di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu.

L’Inter si appresta ad accogliere John Stones. Il centrale inglese, svincolato dopo la separazione dal Manchester City, firmerà infatti nelle prossime ore un contratto biennale da circa 4 milioni di euro netti all’anno mentre le commissioni legate al suo ingaggio costeranno 3 milioni. Ma Stones potrebbe arrivare a Milano insieme a un altro connazionale.

Si tratta di Curtis Jones che è corteggiato da tempo dall’Inter e che nelle ultimissime ore ha messo un like a un post social sull’arrivo a Milano di Stones.

Il centrocampista del Liverpool e della Nazionale inglese classe 2001 è un pupillo del presidente Marotta, ma i Reds continuano a chiedere circa 40 milioni di euro per il suo cartellino: resta da capire se i nerazzurri decideranno di affondare il colpo a queste condizioni.